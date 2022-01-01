Елена Синица Экс-замминистра краевого минэка повысили в должности в федеральном ведомстве Ренат Бекишев назначен и.о. директора департамента секторов экономики Минэкономразвития РФ Поделиться Твитнуть

Фото: министерство экономического развития РФ

Бывшего замминистра краевого минэка Рената Бекишева повысили в должности в федеральном министерстве. Об этом сообщается на сайте минэка РФ.

С 14 июня Бекишев занимает должность и.о. директора департамента секторов экономики Минэкономразвития России. С февраля 2021 года он занимал должность заместителя этого департамента.





До этого, с 2018 по 2021 год, Ренат Бекишев был первым заместителем главы краевого минэка.

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