В Перми появятся 64 новых автобуса Из них 33 автобуса поступят в 2022 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минтранс РФ удовлетворил заявку правительства Прикамья об обновлении транспортного парка Перми. Она была подана в рамках программы «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря этому в регион будут поставлены 64 новых автобуса большого класса, работающих на газовом топливе. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своём Telegram-канале.

Как пояснили в региональном минтрансе, 33 автобуса поступят в 2022 году. 19 из них будут обеспечивать перевозки пассажиров на маршруте №3 «Микрорайон Нагорный — магазин «Речник», 14 единиц техники будут курсировать по маршруту №10 «ПНИПУ — микрорайон Нагорный». Ещё 31 автобус поступит в Пермь в 2023 году для использования на маршруте №36 «Театр «Ироничная компания» — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1».

Транспортные средства перевозчики получат в лизинг от компании «ГТЛК» со скидкой. Она будет предоставлена транспортным компаниям сразу, а лизингодатель получит компенсацию за счёт субсидии, выделяемой из федерального бюджета.

По словам министра транспорта Андрея Алякринского, каждый новый автобус рассчитан на 96 пассажиров и адаптирован для маломобильных граждан. В салоне предусмотрена зона для инвалидной коляски и откидная платформа для подъёма и спуска. «Транспортные средства оснащены приборами для видеонаблюдения, навигационным оборудованием, в том числе глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Кроме того, в них установлены автоматические устройства пожаротушения и электронные тахографы», — отметил глава ведомства.

Напомним, впервые Пермский край получил транспорт в рамках нацпроекта в 2020 году. Тогда в краевую столицу поступили 42 автобуса. В 2021 году пришло ещё 37 единиц транспорта. Сегодня все 79 автобусов курсируют в Перми по маршрутам №1, 4, 32, 64 и 74.





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