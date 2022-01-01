Орган, джаз, музыка кино: Пермская филармония приглашает на свои августовские концерты Поделиться Твитнуть

Завершит летний цикл органных вечеров дуэт — лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков (Санкт-Петербург — Печоры), (6+).

В программы дуэта, музыканты которого выступают вместе с 2014 года, входят как оригинальные сочинения, написанные для ансамбля органистов, так и переложения оркестровых произведений, в том числе и премьерные сочинения современных композиторов. В 2016 году Денис Маханьков и Дина Ихина стали победителями I общественной премии «Народное признание-2015» в номинации «Инициатива» в Пскове (были выдвинуты на соискание награды за организацию благотворительных концертов в лютеранской церкви в Печорах, сборы от которых идут на восстановление уникального исторического органа, установленного в этой церкви).

В программе пермского концерта прозвучат сочинения И.-С. Баха, А. Вивальди, Л. Вьерна, П. Кошро, И. Дунаевского, Г. Бове, Х.-А. Штамма, Д. Бедара.

10 августа в 19.00. Органный концертный зал.

Трио бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса выступит с зажигательной программой «Один вечер в Рио-Де-Жанейро» (6+).

Жоандер Сантос — гитарист-виртуоз, певец, композитор, признанный и полюбившийся в России и во многих странах мира, и его музыканты — Артур Галишанин (бас-гитара) и Кирилл Кирпичев (барабаны) — исполнят самую яркую и «жаркую» музыку, рождённую под солнечным небом Рио-Де-Жанейро.

В программе концерта — ритмы бразильской самбы, проникновенная лирика босса-новы и авторские композиции в лучших традициях латиноамериканского джаза.

Прозвучит популярная бразильская музыка таких авторов, как Том Жобим, Ари Баррозу, Жуан Ногейра, Доривал Каимми, Жуан Боско, Жоржи Бен Жор, Джонни Альф, Маркос Валле, Жоао Донато, а также одна из самых популярных песен XX века — Besame Mucho мексиканки Консуэло Веласкес. Будут исполнены собственные композиции Жоандера Сантоса, а в завершение вечера он споёт на русском языке известную песню Александра Зацепина «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова».

Жоандер Сантос и его музыканты — это импровизация, гармония и потрясающее дружелюбие!

20 августа в 19.00. Органный концертный зал.

Музыка в кино — больше, чем просто музыка. Порой именно она определяет судьбу кинокартины. «Музыка может сделать фильм хитом или может отправить его в тень забвения» — утверждал французский композитор Владимир Косма. Хорошая музыка — это целый мир, который завораживает, погружает в атмосферу происходящего на экране, передаёт все переживания героев и запоминается навсегда.

Новую концертную программу «Так звучит кино» (6+) представит Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина под управлением заслуженного работника культуры РФ Галины Токаревой. С оркестром выступят солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) и Леонид Пахомов (бас-баритон).

В этот вечер виртуозное владение своими музыкальными инструментами продемонстрируют солисты Оркестра — лауреат международных конкурсов Андрей Мехоношин (баян) и Андрей Чиртулов (контрабас).

Музыканты исполнят самые известные песни и мелодии отечественного кино, которые много лет остаются всенародно любимыми.

Прозвучит киномузыка Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Евгения Доги, Микаэла Таривердиева, Евгения Птичкина, Эдуарда Артемьева, Анатолия Лепина.

Такие киноленты, как «Дети капитана Гранта», «Берегись автомобиля», «Мой ласковый и нежный зверь», «Человек-амфибия», «Два капитана», «Семнадцать мгновений весны», «Петербургские тайны», «Карнавальная ночь» и многие другие, стали классикой отечественного киноискусства. Своей долгой экранной жизнью они во многом обязаны замечательной музыке.

28 августа в 19.00. Органный концертный зал.

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