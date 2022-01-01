Названы предварительные причины крушения мотопараплана в Пермском крае
Продолжается выяснение обстоятельств авиационного инцидента под Кунгуром
Причинами крушения мотопараплана в Кунгурском округе Прикамья 24 июня могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.
Напомним, ЧП произошло в пятницу вблизи площадки для полётов сверхлёгкой авиации в деревне Мыльники. Управлявший мотопарапланом местный житель погиб.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В транспортной прокуратуре заявили тогда, что причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.
Выяснение обстоятельств авиационного инцидента продолжается.
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