Названы предварительные причины крушения мотопараплана в Пермском крае Продолжается выяснение обстоятельств авиационного инцидента под Кунгуром Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Причинами крушения мотопараплана в Кунгурском округе Прикамья 24 июня могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Напомним, ЧП произошло в пятницу вблизи площадки для полётов сверхлёгкой авиации в деревне Мыльники. Управлявший мотопарапланом местный житель погиб.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В транспортной прокуратуре заявили тогда, что причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.

Выяснение обстоятельств авиационного инцидента продолжается.

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