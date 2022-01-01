Олеся Максименко
В Пермском крае потерпел крушение мотопараплан
В результате происшествия пилот погиб
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Вечером 24 июня в деревне Мыльники Кунгурского района потерпел крушение мотопараплан. Управлявший им местный житель погиб на месте, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, туда также выехал транспортный прокурор. По предварительным данным причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.
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