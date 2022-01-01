Елена Синица Ремонт дороги через плотину Камской ГЭС может быть закончен до 10 июля Сроки назвал глава Перми Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт дороги через плотину Камской ГЭС вошёл в финальную стадию. Об этом глава Перми Алексей Дёмкин написал в своём телеграм-канале.

На данный момент подрядчик выполнил монтаж всех деформационных швов. По одной полосе приступили к замене асфальтового покрытия.





Так, ремонт дороги завершат раньше срока, добавил Дёмкин. По его словам, полноценное двухполосное движение запустят в первой декаде июля.





Напомним, капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС начался 14 мая, движение транспорта по плотине ограничили, ширина проезжей части была сужена до одной полосы, что стало причиной автомобильных пробок.

Ранее работы планировалось завершить к 31 августа.

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