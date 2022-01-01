Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки увидят маппинг на фасаде ДК им. Солдатова Четвертый EFEST состоится в сентябре Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Стали известны даты проведения и площадки фестиваля электронной музыки и света EFEST 2022. Он пройдёт в течение трёх дней (2, 3 и 4 сентября) в ДК им. Солдатова и у ТРК СпешиLove.

Тема четвёртого фестиваля — «этнос». Программа фестиваля делится на два направления — EFEST Light и EFEST Music.

Локацией визуальной части (EFEST Light) впервые станет ДК им. Солдатова. Фасад одного из известнейших городских зданий станет полотном для вечерних проекций. Внутри зрителей ждут мультимедийные инсталляции и совместные работы электронных музыкантов и медиахудожников. Все работы будут созданы специально для пермского фестиваля, премьеры состоятся в рамках программы EFEST 2022.

Никита Садовников, режиссёр программы Light фестиваля EFEST:

— Мы представим абсолютно новые, специально созданные инсталляции и творческие работы студий и независимых художников. Особенностью инсталляций, расположенных внутри здания ДК, станет смещение акцента в сторону кинетического искусства. Мы сознательно отошли от проекционных технологий, которые преобладали в прошлом году, к кинетике и механике, снова набирающим популярность в мире современного искусства. В этом году зрителей ждёт более широкая и более яркая панорамная проекция на фасад, поддерживаемая работой световых приборов.

Новинкой программы маппинга этого года станет интерактивная игра, специально созданная для детей. Ещё одной особенностью решения фестивального пространства станет световая инсталляция, которую можно будет увидеть из любой точки города.

Финалом программы станет светомузыкальное шоу EFEST Music, содержащее в себе этнические элементы как в музыке, так и в визуальном сопровождении. В этом году шоу состоится на площади у ТРК Спешиlove. Для open air будет спроектирован оригинальный сценический комплекс.

Сергей Иванов, режиссёр программы Music фестиваля EFEST:

— В этом году музыкальная часть фестиваля будет представлена электронными музыкантами и диджеями из разных городов России. Настроение на площадке будет сменяться каждый час: этно-фьюжн и этно-футур, мелодик-хаус, техно, инди-дэнс и многие другие направления современной электронной музыки. За визуальную программу будет отвечать несколько виджеев.

Полная программа фестиваля и старт продаж билетов будут объявлены в июле.

Министерство культуры Пермского края

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