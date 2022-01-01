В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 38 человек За сутки новые случаи зафиксированы в 13 территориях региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 38 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 11 человек старше 60 лет.

Сообщается, что новые случаи заболевания зафиксированы в 13 территориях края: в Перми, Березниках, Краснокамском, Бардымском, Суксунском, Кунгурском, Верещагинском, Пермском, Чусовском, Добрянском, Нытвенском, Октябрьском и Очёрском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 281. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8838 человек.

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