Участники турнира Ural FC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада» Поделиться Твитнуть

Во вторник, 28 июня, российский кикбоксер из Соликамска Сергей Пономарев и турецкий боец Сердар Йигит примут участие в открытой тренировке накануне профессионального супер-боя в рамках дебютного турнира Международной лиги ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC). Генеральными спонсорами Лиги стали компании «Уралхим» и «Уралкалий».

В шорт-листе мероприятия, которая пройдет в ТРЦ «IMALL Эспланада», заявлены все хедлайнеры турнира Ural FC — Фабио Мальдонадо, Кирилл Сидельников, Диего Брандао, Олег Личковаха, Александра Митина и Присцилла Питбуль.

У болельщиков будет уникальная возможность не только понаблюдать за формой спортсменов накануне дебютного турнира Лиги, но и взять заветный автограф, а также сделать фото с кумиром. Счастливчики же окажутся обладателями билетов на турнир Ural FC.

«Я чувствую большую ответственность, но и мотивация при этом у меня огромная. Стены дома помогают. Знаю, что все будут болеть за нас, и это придаёт сил и уверенности. Поддержка для меня очень важна. Сейчас перед боем у меня раздаётся очень много звонков, многие пишут и желают удачи. Я стараюсь от этого абстрагироваться, но приятно, когда за тебя переживает столько людей, — заявил лучший прикамский кикбоксер. — С Сердаром мы уже встречались по любителям в 2019 году, когда я победил его в четвертьфинале чемпионата мира, поэтому этот бой можно назвать ожидаемым реваншем. Я хочу доказать, что наша школа гораздо сильнее».

Начало открытой тренировки — в 19.00 (по пермскому времени). Вход бесплатный.

1 июля на площадке УДС «Молот» в масштабном событии Ural FC заявлено более 20 боев по ММА, К-1 и любителям с участием лучших бойцов из 13 стран: Бразилии, Турции, Беларуси, Грузии, Ирана, Ирака, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России. Прямая трансляция — на МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ ТВ.

По сообщению пресс-службы URAL FC

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