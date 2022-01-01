Мария Сыропятова Заключён контракт на реконструкцию большого зала Пермской краевой филармонии Документ с ООО «Монат-групп» подписан 23 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контракт на реконструкцию большого зрительного зала Пермской краевой филармонии заключён 23 июня с единственным участником закупки ООО «Монат-групп». Согласно документам на портале госзакупок, стоимость работ составит 1,1 млрд руб.

Сроки исполнения договора — с 23 июня до 31 декабря 2022 года.

Согласно проекту, реконструкция зала включает в себя строительство новой сцены, зрительского амфитеатра и балконов, усовершенствование акустики, оснащение новым световым и звуковым оборудованием. Фойе и закулисные пространства тоже должны быть радикально преобразованы.

Напомним, подрядчик был определён в начале июня через закупку у единственного поставщика. Заказчик работ — АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

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