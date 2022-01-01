Реконструкция Большого зала Пермской филармонии обойдётся в 1,1 млрд руб. Работами займётся компания из Казани Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён подрядчик реконструкции большого зрительного зала Пермской краевой филармонии. Контракт на 1,1 млрд руб. будет заключён с единственным участником закупки, которую проводило АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Срок окончания работ — 15 апреля 2023 года.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», работами займётся казанское ООО «Монат групп».

Согласно проекту, реконструкция зала включает в себя строительство новой сцены, зрительского амфитеатра и балконов, усовершенствование акустики, оснащение новым световым и звуковым оборудованием. Фойе и закулисные пространства тоже должны быть радикально преобразованы.

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