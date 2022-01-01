В течение ближайшего года каждый второй пермяк планирует получить допобразование Около 50% из них готовы сами оплатить курсы или тренинги Поделиться Твитнуть

В течение года каждый второй пермяк заявил о желании пройти какие-либо курсы или тренинги, об этом сообщает SuperJob. При этом 50% пермяков планирует оплатить допобразование самостоятельно, а не просить деньги у работодателя.

Чаще всего целью обучения называют улучшение профессиональных навыков (42%). С помощью курсов достичь нового уровня саморазвития или сменить работу надеются по 20% опрошенных. Хотят повысить уровень доходов 8%, 4% — вырасти в должности.

Замечено, чем старше горожане, тем меньше среди них желающих проходить курсы.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения Перми.





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