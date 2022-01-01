Елена Синица На Украине погиб выпускник Кудымкарского лесотехнического колледжа Похороны Григория Попова прошли 26 июня Поделиться Твитнуть

На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края — Григорий Попов. Об этом сообщается в социальных сетях Кудымкарского лесотехнического колледжа, выпускником которого он являлся.

Григорий Попов окончил колледж в 2004 году. Обучался по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».





Похороны военнослужащего состоялись в Кудымкаре 26 июня.





Коллектив колледжа выразил соболезнования родным и близким погибшего.





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