Елена Синица
На Украине погиб выпускник Кудымкарского лесотехнического колледжа
Похороны Григория Попова прошли 26 июня
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На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края — Григорий Попов. Об этом сообщается в социальных сетях Кудымкарского лесотехнического колледжа, выпускником которого он являлся.
Григорий Попов окончил колледж в 2004 году. Обучался по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Похороны военнослужащего состоялись в Кудымкаре 26 июня.
Коллектив колледжа выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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