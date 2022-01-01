Елена Синица

На Украине погиб выпускник Кудымкарского лесотехнического колледжа

Похороны Григория Попова прошли 26 июня

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Свечи

На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края — Григорий Попов. Об этом сообщается в социальных сетях Кудымкарского лесотехнического колледжа, выпускником которого он являлся.

Григорий Попов окончил колледж в 2004 году. Обучался по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».

Похороны военнослужащего состоялись в Кудымкаре 26 июня. 

Коллектив колледжа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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