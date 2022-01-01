Елена Синица Только 30% пермяков предпочли бы отпуск за рубежом Желающих отдохнуть за границей больше среди людей до 34 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 42% пермяков считают идеальным отпуск, проведённый в России, а 30% — за рубежом. Такие данные приводит портал SuperJob.

При этом мужчины чаще отдают предпочтение отдыху в России, чем женщины (46% против 39% соответственно). Желающих отдохнуть за рубежом больше среди людей в возрасте до 34 лет (33%). Среди пермяков старше 45 лет таких 28%.





Говоря об отдыхе за границей, пермяки чаще всего отдавали предпочтение Турции (13%), Италии (10%), Испании (8%). Ещё 7% хотели бы отдохнуть в Таиланде, 5% — в ОАЭ, 4% — США.

Сторонники отдыха в России хотели бы провести свой отпуск в Сочи (13%), Крыму (12%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае или в своём регионе (по 6%) и Москве (4%).

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