Елена Синица На Украине погиб старший лейтенант из Пермского края Максиму Карелину было 25 лет Поделиться Твитнуть

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На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края: старший лейтенант Максим Карелин. Ему было 25 лет. Об этом сообщает военно-патриотический центр «Гроза» в своих социальных сетях.

Уточняется, что военнослужащий погиб 24 июня.





Также сообщается, что с 2013 года Максим Карелин был воспитанником «Грозы». Затем в 2014 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище.





Коллектив центра выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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