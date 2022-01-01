Елена Синица
На Украине погиб старший лейтенант из Пермского края
Максиму Карелину было 25 лет
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На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края: старший лейтенант Максим Карелин. Ему было 25 лет. Об этом сообщает военно-патриотический центр «Гроза» в своих социальных сетях.
Уточняется, что военнослужащий погиб 24 июня.
Также сообщается, что с 2013 года Максим Карелин был воспитанником «Грозы». Затем в 2014 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище.
Коллектив центра выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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