Елена Синица В Пермском крае 26 и 27 июня ожидаются дожди и грозы Возможны порывы ветра до 20 м/с Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 26 и 27 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Кроме этого, возможны порывы ветра до 15-20 м/с, добавили в МЧС.





В ведомстве рекомендуют не находится вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций. Также рекомендуется не парковаться рядом с ними.





Водителям советуют избегать резких манёвров и торможений, соблюдать дистанцию.

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