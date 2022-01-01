Елена Синица Пермский край вошёл в ТОП-20 регионов по объёму выданных микрозаймов За май был выдан 55 181 микрозайм Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За май 2022 года жителям Пермского края выдали 55 181 микрозайм. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее (в апреле – 57 506 микрозаймов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край вошёл в ТОП-30 регионов-лидеров по объёму выданных микразаймов. Регион занял 11-ое место.





В целом по стране за май было выдано 2,38 млн микрозаймов. Таким образом, выдача микрозаймов в мае почти вернулась к уровню «досанкционного» февраля. По сравнению с ним этот показатель сократился на 1,8% (в феврале 2022 г. – 2,42 млн).





Наибольшее количество микрозаймов в мае 2022 года было выдано в Москве (128,7 тыс.), Московской области (112,7 тыс.), Краснодарском крае (97,6 тыс.), Свердловской области (88,0 тыс.) и Республике Башкортостан (84,9 тыс.).

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