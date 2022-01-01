Елена Синица Пермского бизнесмена обвиняют в незаконной рубке леса на сумму свыше 12 млн руб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми бизнесмена обвиняют в незаконной рубке леса на сумму свыше 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мужчина занимался деятельностью, связанной с производством пиломатериалов. В период с мая 2019 по июнь 2020 он организовывал незаконную вырубку леса в Куединском районе края. Для этого он нанимал работников, которые не знали о его противоправной деятельности.





В результате была сделана заготовка порядка 350 деревьев породы ель, сосна, берёза, пихта. Заготовку обвиняемый вывозил на свой цех. Общий ущерб оценивается в 12,6 млн руб.





Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. На его имущество наложен арест на сумму 8 млн руб.

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