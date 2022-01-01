Олеся Максименко В Пермский край идёт существенное похолодание В понедельник ночью температура может понизиться до 2ºС Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным ЦГМС, в ближайшие дни в Пермском крае будет холодно. Так, в воскресенье, 26 июня, ночью в Пермском крае температура понизится до 6…11º, в Перми — до 9º. Днём потеплеет лишь до 8…13º, в столице региона — до 12º.

В понедельник, 27 июня, в ночные часы будет без осадков, температура воздуха упадёт до 2…7º, в Перми — до 4º. В течение дня столбики термометра поднимутся до 11…16º, в Перми — до 14º, на крайнем юге Прикамья — до 20…22º. Также днём ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

Во вторник, 28 июня, кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, температура воздуха ночью останется на прежнем уровне, в дневные часы поднимется до 10…15º, в Перми — до 12º.

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