«Амкар» в Ижевске обыграл местный «Зенит» Матч прошёл в рамках подготовки к новому сезону Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футболисты «Амкара», готовясь к новому сезону, провели свой второй контрольный поединок. На этот раз соперником пермяков стал ФК «Зенит-Ижевск».

Игра прошла в столице Удмуртии и завершилась победой «красно-чёрных» — 2:1. Голы на счету новичка Александра Подбельцева и капитана команды Евгения Тюкалова.

Следующий поединок пермский футбольный клуб проведёт на своем поле с тем же соперником. Зрители на игру допущены не будут.

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