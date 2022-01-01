Олеся Максименко Дмитрию Чернышенко представили концепцию развития «Станции культуры завода Шпагина» Ещё одной темой визита стало развитие туристической инфраструктуры региона Поделиться Твитнуть

В субботу, 25 июня, в ходе рабочего визита в Пермский край вице-премьер Правительства РФ, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко посетил «Завод им. Шпагина».

Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным зампред Правительства РФ посетил строительную площадку нового здания для Пермской художественной галереи. Напомним, возведение объекта ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и федерального софинансирования. По поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина из бюджета РФ было выделено 1,75 млрд руб.

На части площадки уже уложен щебень под бетонирование, параллельно на объекте ведутся земляные работы, водопонижение и подготовка основания под фундамент. Для приготовления специального раствора для грунтоцементных элементов на территории объекта построен завод. Затем будут выполнены работы по гидроизоляции и заливке фундамента.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, на стройплощадке посменно и без выходных работает более 100 специалистов. Зимой будет собран каркас здания, чтобы выполнять работы по закрытию теплового контура, а летом планируется выполнить фасадные работы.

Также Дмитрию Чернышенко представили концепцию развития кластера «Станция культуры завода Шпагина», в который, помимо художественной галереи, войдут IT-пространство, площадка «Союзмультпарк», Дом музыки «Дягилев» и другие точки притяжения.

Концепцию по заказу АО «Фонд развития Пермского края» разработали компании WowHaus и horovod.space. территорию центрального корпуса кластера планируется разделить на три платформы: Пермь Перформативную — площадку для разноплановых театральных постановок и других мероприятий, Пермь Гастрономическую с кафе, гастромаркетом и детской игровой, Пермь Кинематографическую со съёмочным павильоном.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, реализовывать проект предполагается с применением механизмов государственно-частного партнерства, а также вовлечением бизнеса регионального и федерального уровней.

Проект благоустройства планируется частично реализовать уже к июню 2023 года, а завершить строительно-монтажные работы — в 2026 году. Предполагается, что преобразуемый в рамках проекта «Пермь-300» завод им. Шпагина ежегодно будут посещать порядка 3,6 млн человек.

Дмитрий Чернышенко поручил уже сейчас подробно проработать содержание площадок культурного кластера и выстроить удобный маршрут для их посещений.

Также в ходе визита зампреда Правительства РФ обсудили развитие в регионе туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При участии корпорации «Туризм.РФ» в Пермском крае реализуются два инвестпроекта по созданию гостиницы и развитию всесезонного курорта в Губахе. Новый отель будет трёхзвездочным и рассчитан на 120 номеров.

«Комплекс будет расположен на восточном склоне горы Крестовая, зона горнолыжного катания будет увеличена с 18 до 30 км. К услугам гостей будут спа-комплекс, эко-деревня и многое другое. Есть у нас проект и в самой Перми — гостиничный комплекс на 185 номеров в центре города», — сообщил генеральный директор корпорации Сергей Суханов.

По словам генерального директора ООО «Окулова 4» Ивана Малахова, к проектно-изыскательским работам компания приступит уже летом текущего года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.

Добавим, в рабочем выезде зампреда Правительства РФ в Пермский край также участвовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

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