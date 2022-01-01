Олеся Максименко В Пермском крае 44 новых заболевших коронавирусом Диагноз COVID-19 поставлен жителям 17 муниципалитетов Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 44 новых диагноза COVID-19.

В числе заболевших 21 житель старше 60 лет.

Случаи заражения выявлены в 17 муниципалитетах Прикамья: в Перми, Березниках, Александровском, Берёзовском, Верещагинском, Добрянском, Краснокамском, Пермском, Суксунском, Юсьвинском, Кунгурском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Соликамском и Чусовском округах.

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