Олеся Максименко В Перми ограничат движение по ул. Петропавловская Одна полоса будет временно предназначена для пешеходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 до 18 июля одна полоса ул. Петропавловская на участке между ул. Борчанинова и остановкой «Попова» будет отдана для движения пешеходов.

Как поясняют в департаменте дорог и благоустройства, ограничение связано с проведением ремонтных работ на городской эспланаде. На этот период будет полностью закрыт тротуар.

С 19 июля до 3 августа аналогичным образом для движения транспорта будет перекрыт участок ул. Петропавловская от остановки «Попова» до ул. Попова.

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