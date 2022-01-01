Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Театре-Театре стартовала вторая лаборатория мюзикла Презентация результатов — 30 июня Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В Пермском академическом Театре-Театре стартовал II Фестиваль-лаборатория мюзикла «Резиденция ТТ». В Пермь приехали молодые композиторы и либреттисты со всей страны, чтобы за 15 дней создать «с нуля» оригинальные спектакли в жанре мюзикла.

В оргкомитет фестиваля поступило больше 50 заявок на участие. Отборочный тур прошёл в апреле. После сложной процедуры заочного отбора оргкомитет выбрал десять композиторов и десять либреттистов, которые получили приглашение приехать в Пермь на очные этапы лаборатории. География участников обширная — от Москвы до Ханты-Мансийска.





В этом году композиторы и либреттисты, прошедшие отбор, получили возможность заочно «познакомиться»: прочитать краткую творческую биографию коллег, посмотреть или послушать примеры их работ. До старта фестиваля участники уже объединились в творческие пары и выбрали идею, которую им хотелось бы реализовать в рамках лаборатории.





С 23 по 30 июня участники лаборатории будут творить под руководством шести коучей: режиссёра Бориса Мильграма, музыковеда и музыкального критика Юлии Бедеровой, сценариста, либреттиста Михаила Бартенева, режиссёра и сценариста Жени Беркович, композиторов Владимира Раннева и Ольги Шайдуллиной.





Помимо работы с коучами участников «Резиденции ТТ» этого года ждёт общая образовательная программа. Наряду с Владимиром Ранневым и Женей Беркович лекции прочитает музыкальный критик, член экспертного совета премии «Золотая Маска» и специалист по режиссёрскому оперному театру Ая Макарова.





30 июня состоятся презентации десяти проектов: синопсисов и музыкальных номеров будущих постановок. Оргкомитет фестиваля, в который войдут коучи и приглашенные режиссеры, определит, кто пройдет в следующий этап лаборатории.





Пять творческих команд, вошедших в шорт-лист, продолжат работу и в течение недели будут создавать эскизы спектаклей вместе с режиссёрами и артистами ТТ. Приглашенные режиссеры этого года — Александр Золотовицкий (Москва), Кирилл Люкевич (Санкт-Петербург), Ксения Зорина (Москва), Степан Пектеев (Санкт-Петербург) и тандем Марии Селедец (Санкт-Петербург) и Филиппа Дьячкова (Санкт-Петербург).





7 июля состоятся закрытые показы эскизов мюзиклов, будут подведены итоги и объявлены победители «Резиденции ТТ». Команда-победитель может получить предложение поставить придуманный в рамках лаборатории спектакль на сцене Пермского академического Театра-Театра.





Первый Фестиваль-лаборатория мюзикла «Резиденция ТТ» прошёл в прошлом году. Его результаты уже были показаны на площадке «Сцены-Молот».

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