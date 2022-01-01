Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский балет выступит с гастролями в Санкт-Петербурге Все спектакли пройдут под управлением дирижёра Владимира Ткаченко Поделиться Твитнуть

На сайте Михайловского театра в Санкт-Петербурге появилась афиша гастролей Пермского театра оперы и балета. Выступления пройдут с 14 по 26 августа. Будут показаны классические балеты «Корсар», «Жизель» и «Лебединое озеро», причём последний — в оригинальной хореографии Алексея Мирошниченко.

В заключительный вечер балетная труппа выступит с программой одноактных балетов: «Озорные песни» и «Концерт №5» в постановке Антона Пимонова и «Когда падал снег» Дагласа Ли.

Все спектакли будут исполнены под управлением пермского дирижёра Владимира Ткаченко.

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