Андрей Стрельцов Пермская бегунья установила новый рекорд России Прошлое достижение держалось почти тридцать лет Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

Пермская легкоатлетка Екатерина Ивонина установила рекорд России в беге на 2000 метров с препятствиями. Это случилось на стартах в Челябинске.

Спортсменка пробежала дистанцию за 6:03.16. До сегодняшнего дня никто не мог превзойти рекорд Марины Плужниковой, установленный в 1994 году.





На этих же соревнованиях легкоатлет из Перми Владимир Никитин стал лучшим на дистанции 1500 м., с результатом 3:35.62. Кроме этого, представители края Ксения Зырянова на той же дистанции в 1500 м завоевала «бронзу», а Артём Егоров завоевал «серебро» на 100-метровке с барьерами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.