Елена Синица В Перми предлагают инвестировать в строительство комплекса вилл на Бали Вложить предложено 250 млн руб. Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Перми продают готовый бизнес — комплекс из 18 вилл на Бали. Цена — 250 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на объявление на «Авито».

Продавцом является PT Bali Family development, компания зарегистрирована в Индонезии. Согласно объявлению, предлагается инвестировать в строительство вилл премиум-класса на Бали. Чистая прибыль проекта составляет около 15% в год.





Виллы предложено застраховать. При этом есть гарантия обратного выкупа через пять и 25 лет.





Инвестировать в строительство этого комплекса предлагается также в Челябинске, Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и так далее. Общество предлагает также купить долю в строительном бизнесе на Бали за 150 и 63 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.