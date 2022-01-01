Елена Синица
Коронавирусом заразились ещё 40 жителей Пермского края
Умерших нет
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы на портале «Стоп коронавирус».
При этом за сутки госпитализировано пять человек. Выздоровел за прошедшие сутки 51 человек, умерших нет.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 371 157 случаев заражения коронавирусом.
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