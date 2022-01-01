Елена Синица
В Кировском районе Перми пытались поджечь военкомат
В здание комиссариата кинули несколько бутылок с зажигательной смесью
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Сегодня в 4 утра в Кировском районе Перми (на ул. Закамской) пытались поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Уточняется, что неизвестные кинули в здание комиссариата несколько бутылок с зажигательной смесью.
На месте были найдены четыре бутылки: две разбились, две остались целыми. Пожара не произошло. Сейчас ведутся поиски поджигателей.
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