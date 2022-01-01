Андрей Стрельцов В тренерском штабе «Пармы» будет братский тандем Захар Пашутин присоединился к Евгению Пашутину, став его ассистентом Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Захар Пашутин теперь будет помощником главного тренера пермского баскетбольного клуба Евгения Пашутина. Об этом информирует официальный сайт команды.

Специалист ранее возглавлял «Спартак» из Санкт-Петербурга, а затем, в 2013 году, работал ассистентом главного тренера в «Локомотиве-Кубань».





Также сайт сообщает, что тренерский штаб «Пармы» на сегодня окончательно сформирован. Кроме Пашутиных, туда вошли Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов, а также новый тренер по физической подготовке — Денис Калугин. Они будут готовить команду к новому сезону.





Напомним, в прошлом сезоне пермский баскетбольный клуб занял пятое место в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

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