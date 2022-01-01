Елена Синица На Украине погиб 32-летний военнослужащий из Чернушки Вячеслав Васильев служил по контракту Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чернушки. Сержанту Вячеславу Васильеву было 32 года. Об этом в социальных сетях сообщил глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков.

Вячеслав Васильев служил по контракту, погиб из-за полученного смертельного ранения. Ранее он проходил службу в Сирии и Кабардино-Балкарии.





Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.