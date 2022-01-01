Елена Синица

На Украине погиб 32-летний военнослужащий из Чернушки

Вячеслав Васильев служил по контракту

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Свеча памяти траур

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чернушки. Сержанту Вячеславу Васильеву было 32 года. Об этом в социальных сетях сообщил глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков.

Вячеслав Васильев служил по контракту, погиб из-за полученного смертельного ранения. Ранее он проходил службу в Сирии и Кабардино-Балкарии.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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