Елена Синица Пермский бизнесмен задолжал своим сотрудникам более 1,4 млн руб. Без зарплаты два месяца оставались 44 работника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой следком возбудил уголовное дело в отношении пермского индивидуального предпринимателя за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель более двух месяцев не платил зарплату 44 сотрудникам. В результате общая сумма задолженности по зарплате превысила 1,4 млн руб. Отмечается, что у бизнесмена были средства для её выплаты.





Сейчас следственный комитет устанавливает точное число потерпевших и сумму причинённого имущественного вреда.

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