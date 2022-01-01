Елена Синица В Прикамье в выходные ожидаются дожди Возможны порывы ветра до 16 м/с Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В эти выходные синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду в регионе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные проекта «Метеоролог и я».

Так, 25 июня в Пермском крае возможна переменная облачность и кратковременные дожди. В отдельных территориях ожидаются грозы. Температура воздуха составит +18 …+23°. При этом будет западный, северо-западный ветер 3-8 м/с, но с порывами до 15 м/с.





Затем, 26 июня, также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит +15…+20°. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, возможны порывы до 16 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.