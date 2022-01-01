Анна Брюханова Площадь ООПТ «Сосновый бор» планируют увеличить на 9 га На новых территориях обнаружили редкие экосистемы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Особо охраняемая природная территория «Сосновый бор», расположенная в Кировском районе между улицами Маршала Рыбалко и Кировоградской, будет увеличена на 8,87 га. Соответствующее решение Пермской городской думы поддержали члены комитета по пространственному развитию и благоустройству.

По результатам исследований, на территориях, которые планируется присоединить к «Сосновому бору», были обнаружены ценные экосистемы. Таким образом, общая площадь ООПТ может составить более 128 га.





Лишить статуса особо охраняемой природной территории планируют земельный участок, расположенный по ул. Кировоградской, 171, и территорию площадью 2,6 га на пересечении улиц Кировоградской и Сысольской.





«На территориях, предполагаемых к исключению, в рамках исследования были заложены пробные площадки, которые оценили степень деградации данных участков. Учёные рекомендовали исключить их из состава ООПТ», — комментирует Андрей Зеленин, и.о. начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

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