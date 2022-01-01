Елена Синица Строительство Северного обхода подорожало до 92,7 млрд руб. Пермский край уже запросил федеральное софинансирование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство Северного обхода Перми оценивается в 92,7 млрд руб. Такие данные содержатся в докладе главы минтранса Андрея Алякринского, который он представил на комитете по промышленности, экономической политике и налогам.

При этом говорится, что стоимость будет уточнена по итогам повторной госэкспертизы проектной документации, так как цены на строительные ресурсы в 2021 году значительно выросли.





Отмечается, что Пермский край уже запросил федеральное софинансирование в размере 40,57 млрд руб. Из краевого бюджета необходимо выделить 20,28 млрд руб. Однако на данный момент эти средства не заложены в региональном бюджете.





В качестве инвесторов проекта указаны АО Газпромбанк и группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Вложения со стороны частного инвестора составляют 31,86 млрд руб.





Предполагается, что в рамках концессионного соглашения расходы инвестору возместят в течение 26 лет. Это будет сделано за счёт платы концедента и за счёт сбора платы за проезд.

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