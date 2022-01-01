Елена Синица В Прикамье для участия в спецоперации на Украине формируют батальон добровольцев «Молот» Ежемесячно будет выплачиваться довольствие от 300 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В Пермском крае начали формировать батальон добровольцев «Молот» для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщается в соцсетях краевого отделения организации «Сила в братстве».

«Задание Родины создать батальон «Парма» практически выполнено, подразделение почти полностью сформировано, Пермский краевой военкомат справился с задачей Министерства обороны РФ, — говорится в сообщении. — Воины запаса Пермского края встали в строй Zащитников интересов России. На очереди новый вызов — объявляется набор в Пермский отдельный батальон «МОЛОТ».





Уточняется, что стать добровольцами могут воины запаса в возрасте от 18 до 50 лет, но есть исключения до 60 — отдельные воинские специальности.





В объявлении также сообщается, что ежемесячно будет выплачивается довольствие от 300 тыс. руб. Кроме этого, обещается страховое, медицинское, продовольственное, вещевое и жилищное обеспечение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.