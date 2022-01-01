Андрей Стрельцов «Молот» объявил об очередных изменениях в составе Новичком команды стал нападающий, игравший в Казахстане Поделиться Твитнуть

Хоккейный клуб «Молот» и нападающий Константин Пархоменко заключили соглашение. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок является воспитанником новокузнецкой школы хоккея.

В своей карьере он провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Прошедший сезон 25-летний форвард провёл в составе казахстанского «Арлана».





Также стало известно, что пробные контракты заключены с защитниками Егором Гришичкиным и Андреем Ежовым, нападающими Павлом Поносовым и Дмитрием Левашовым. Трое из этих молодых игроков являются воспитанниками пермского хоккея.





В то же время покинули Пермь игравшие в прошлом сезоне Дмитрий Мехоношин и Михаил Кондратьев.





«Молот» планирует приступить к тренировкам 11 июля.

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