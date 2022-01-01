Анна Брюханова Пермские власти представили результаты общественного мониторинга остановочных пунктов Больше всего нарушений зафиксировано в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми провели исследование остановочных пунктов общественного транспорта. Всего было проинспектировано 137 остановок в семи городских районах. Результаты мониторинга представили в рамках заседания комитета по пространственному развитию и благоустройству.

Среди критериев исследования обозначены: наличие информации об остановочном пункте и элементов благоустройства (павильон), состояние мусорных урн и покраски, степень загрязнения, а также наличие повреждений и рекламы или граффити.





Лидером по количеству нарушений стал Орджоникидзевский район — там выявлено 155 нарушений. В два раза меньше нарушений выявили в Свердловском, Дзержинском и Мотовилихинском районах — показатель составил 67, 65 и 64 случаев соответственно. Ленинский район занял последнюю строчку антирейтинга — там было выявлено всего 23 нарушения.





Результаты мониторинга переданы в городскую думу для дальнейшего решения.

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