Елена Синица На набережной в Закамске начали благоустраивать променадную зону Работы ведутся в соответствии с графиком Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Подрядчик завершил основной объём работ по берегоукреплению на набережной в Закамске. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

Сейчас подрядчик начал благоустройство променадной части, добавил он. На данный момент проведена расчистка территории, прокладываются инженерные сети: водопровод, канализация, ливнёвка.





На участке от ДК им. Кирова до ул. Чистопольской завершено устройство парапета, выполняется устройство подпорных стенок. Работы ведутся в соответствии с графиком, без сбоев, отметил Дёмкин.





Напомним, капитальный ремонт набережной в Кировском районе от ул. Чистопольской до ул. Шишкина разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. По обоим объектам разработана проектно-сметная документация и получен положительный результат экспертизы. Общая стоимость работ — 1,553 млрд руб., срок завершения — 30 ноября 2023 года.





На территории сквера предусмотрено создание детской игровой и спортивной зон, площадки с тренажёрами, зоны тихого отдыха и специальной инфраструктуры для «моржей» с раздевалками и душевыми. Планируется установка новых малых архитектурных форм и санузлов, выделение площадок под кафе, устройство смотровых площадок и удобных спусков к воде. Инфраструктура объекта предусматривает организацию водоснабжения и водоотведения, устройство ливневой канализации, видеонаблюдение. В планах также обустройство родников и озеленение территории.

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