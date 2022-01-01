Елена Синица ЕГЭ на максимальный балл сдали 35 пермских школьников Больше всего стобалльников по русскому языку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

ЕГЭ на максимальный балл сдали 35 выпускников пермских школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 23 школьника получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Кроме этого, имеется восемь стобалльников по литературе, два — по химии, по одному — по географии и математике.





Результаты ЕГЭ по истории, физике, обществознанию, иностранному языку и информатике будут известны уже в июле.





Предварительно, средние тестовые баллы пермских школьников за экзамены по обязательным предметам выше общероссийских.

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