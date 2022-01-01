Елена Синица В Прикамье выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом Умер ещё один человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших 17 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заражения выявлены в четырёх территориях Пермского края: в Перми, в Октябрьском, Чайковском и Соликамском городских округах.





За сутки госпитализировано 23 человека. Выздоровело за сутки 43 человека, умер один. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 117.

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