Елена Синица

В Перми появилась мемориальная доска в память о бывшем ректоре ПГМУ Ирине Корюкиной

Она размещена на фасаде городской детской клинической больницы №3

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Ирина Корюкина

Ирина Корюкина
  Константин Долгановский

В Перми появилась мемориальная доска в память о бывшем ректоре Пермского медуниверситета (ПГМУ) Ирине Корюкиной. Об этом сообщает «Рифей».

Поясняется, что мемориальную доску разместили на фасаде городской детской клинической больницы №3. В ней Ирина Корюкина проработала порядка 40 лет. Ранее этому медучреждению присвоили также имя Ирины Корюкиной.

Ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина скончалась в декабре 2020 года.

В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Корюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награждена Почётным знаком города Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.

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