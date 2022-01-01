Елена Синица
С 1 июля в Перми расширят зону платной парковки
Стоимость парковки составит 20 руб./час
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В Перми с 1 июля расширят зону платной парковки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, будут включены следующие участки следующих улиц:
— Достоевского от ул. Островского до ул. Клименко;
— Революции от ул. Островского до б. Гагарина;
— Луначарского от ул. Клименко до ул. Островского;
— Орская от ул. Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;
— Пушкина от ул. Клименко до ул. Островского;
— Тихой от ул. Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;
— Клименко от ул. Пушкина до ул. Екатерининской.
Стоимость парковочного места составит 20 руб. в час. Размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. руб.
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