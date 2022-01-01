Елена Синица Снизить свои зарплатные ожидания готовы 34,2% жителей Пермского края В целом по стране на этот шаг готовы 41,5% жителей Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Около 34,2% жителей Пермского края готовы снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства. В целом по стране на это готовы 41,5% жителей. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Не согласны пойти на такие уступки 45,2% жителей региона (по стране — 40%), остальные затруднились ответить.

По итогам мая, в среднем соискатели из Пермского края претендовали на зарплату в 40 599 руб. Это на 26% меньше, чем в среднем по России (54 970 руб.).





Чаще других снизить зарплатные ожидания готовы представители сфер «Домашний персонал» (52%), «Информационные технологии» (50%), «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 46%).





Напротив, не готовы снижать свои требования к зарплате работники сфер «Строительство, недвижимость» (49%), «Сельское хозяйство» (48%), а также «Производство, сервисное обслуживание», «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Добыча сырья» (по 47%).

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