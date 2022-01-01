Елена Синица Средний размер потребкредита в Пермском крае вырос на 7,6% В мае он составлял 149,6 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2022 года средний размер потребительского кредита в Пермском крае составлял 149 663 руб. Это на 7,6% больше, чем в апреле (139 123 руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране, в мае средний размер выданных потребкредитов составил 184,4 тыс. руб. Это на 13% больше, чем месяцем ранее (в апреле — 163,2 тыс. руб.).





В мае самый большой средний размер выданных потребкредитов зафиксирован в Москве (421,2 тыс. руб.), Московской области (282,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (273,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (248,7 тыс. руб.) и Свердловской области (220,8 тыс. руб.).

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