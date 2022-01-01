В Перми прошла мемориальная акция «Огненные картины войны» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Акция «Огненные картины войны» прошла в Перми на набережной Камы вечером 22 июня. Около 1 тыс. горожан собрались, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Инициатор акции — региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края, её организатор — «Молодая Гвардия Единой России». Проект «Огненные картины войны» является победителем конкурса «Город — это мы».

Впервые пермяки провели акцию «Огненные картины войны» в прошлом году. Тогда был изображен танк Т-34 перед Домом офицеров. Правда, из-за ковидных ограничений она прошла без зрителей, однако онлайн-трансляцию посмотрели несколько тысяч человек. В этом году мероприятие состоялось в очном формате. В целом «Единая Россия» организует в Перми массовую акцию 22 июня «Свеча памяти» с 2015 года.

Суть проекта «Огненные картины войны» — создать из горящих свечей изображение, связанное с вкладом региона в Победу в Великой Отечественной войне. В Перми в качестве символа выбрали изображение бронекатера. Такие судна в годы войны выпускал судозавод «Кама», они входили в состав многих флотилий. Военные моряки-десантники называли пермские катера «морскими танками». К 1948 году завод выпустил 132 бронекатера.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— «Единая Россия» в Пермском крае организует множество патриотических акций, ведёт системную работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. В День памяти и скорби, 22 июня, с 2015 года проводим в Перми массовую акцию «Свеча памяти». Отмечу, что её активными организаторами и участниками, как и «Огненных картин войны», является наша молодёжь. Это значит, что память о подвиге народа во время войны, о великой жертве, принесённой ради Победы над фашизмом, передаётся из поколения в поколение. Вот и сегодня наши воины, которые борются с неонацизмом на Донбассе, доказывают, что хранят традиции нашей армии и готовы отстаивать безопасность России и братских народов.

Ветеран завода «Кама» Антонина Григорьевна Медведева работала в те годы на заводе молодым специалистом, а затем — смотрителем заводского музея. Она помнит многие важные факты из истории завода, в том числа — как устанавливали памятник «Бронекатер АК-454».

«По инициативе директора завода «Кама» Ивана Павловича Тимофеева в начале 1970-х годов году был найден и привезён с Дальнего Востока бронекатер №181. Этот катер участвовал в боевых действиях на реках Волга, Днепр, Дунай, Амур. Какое-то время он находился в наших цехах, его ремонтировали. Затем 9 мая его установили на постамент. На северной стороне постамента размещены 16 мраморных плит, на которых высечены имена 192 рабочих и служащих завода, погибших в Великой Отечественной войне. Ежегодно в День военно-морского флота 31 июля, который совпадает с днём основания нашего завода, около памятника проводятся торжественные мероприятия. Также здесь проходят торжества в честь Дня Победы. На этих праздниках всегда много гостей: школьники, жители микрорайона, проходят выступления творческих коллективов. Это важные события для патриотического воспитания молодёжи», — рассказывает Антонина Медведева.

Что касается заводского музея, то он имел солидную экспозицию. Ведь завод был крупнейшим в СССР среди предприятий этого профиля. Здесь были собраны документы со дня основания завода, модели произведённых судов, проходили экскурсии. После закрытия завода часть экспонатов была перевезены в лицей №12, директором которого был Андрей Михайлович Бураков, ранее работавший на заводе.

Сейчас при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина возрождается судоходство, на базе бывшего завода «Кама» создана «Пермская судоверфь», которая занимается созданием судов на электрической тяге. Экспонаты музея «Камы» тоже возвращены в новое предприятие.

Сергей Багаринов, генеральный директор ООО «Пермская судоверфь»:

— В прошлом году Корпорация развития Пермского края выкупила имущественный комплекс завода «Кама». Организовано новое предприятие — «Пермская судоверфь». Тем самым возвращено историческое название, которое было при создании завода в 1931 году. Во время Великой Отечественной войны судозавод «Кама» специализировался на выпуске бронекатеров. Мы также бережно храним экспонаты заводского музея, и планируем его реставрировать. Потерять историю завода, которому уже 90 лет, и в который вложено столько труда многих людей — неправильно. Поэтому хорошо, что завод возрождается.

Благодаря акции «Огненные картины войны» каждый житель города может узнать эти и другие исторические факты о Великой Отечественной войне, их связи с современностью и стать частью этого значительного события. Рядом с выложенным из свеч изображением катера участники акции в 22 часа зажгли надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ». Звучала военная музыка, школьники читали стихи о войне. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Запись трансляции акции 2022-го года в группе «В контакте» «Молодой Гвардии».

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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