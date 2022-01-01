Елена Синица
Многофункциональную спортивную арену в Перми начнут строить в этом году
Завершить строительство планируется через три года
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В Пермском крае зарегистрировано ООО «Пермь-Арена». Оно займётся реализацией проекта по строительству многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте фонда развития Пермского края.
Уточняется, что учредителем общества является сам фонд. Размер уставного капитала общества — 100 тыс. руб.
Арена входит в число приоритетных проектов, приуроченных к юбилею Перми. Предполагается, что строительные работы начнутся до конца года. Полностью завершить проект планируется через три года.
Проект будет реализован с применением механизма ГЧП. Сейчас структура финансирования проекта уточняется, добавили в фонде.
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