Елена Синица Многофункциональную спортивную арену в Перми начнут строить в этом году Завершить строительство планируется через три года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае зарегистрировано ООО «Пермь-Арена». Оно займётся реализацией проекта по строительству многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте фонда развития Пермского края.

Уточняется, что учредителем общества является сам фонд. Размер уставного капитала общества — 100 тыс. руб.





Арена входит в число приоритетных проектов, приуроченных к юбилею Перми. Предполагается, что строительные работы начнутся до конца года. Полностью завершить проект планируется через три года.





Проект будет реализован с применением механизма ГЧП. Сейчас структура финансирования проекта уточняется, добавили в фонде.

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