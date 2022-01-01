Елена Синица
Краевой бал выпускников состоится на набережной Камы
Он пройдёт 24 июня
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В пятницу, 24 июня, состоится краевой бал выпускников. Он пройдёт на набережной Камы. Об этом сообщает региональный минобр.
Как пояснили в ведомстве, на празднике ожидается свыше 4,5 тыс. выпускников школ, техникумов и колледжей, их учителей и родителей.
Программа краевого бала включает экскурсии по музеям Перми, концертные номера пермских вокальных и танцевальных групп.
В частности, для выпускников выступят SOGDEE, Хеппи, Фристайл, Chikken Gun и другие. Завершит выпускной бал группа Filatov&Karas, известная своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.
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