Елена Синица Краевой бал выпускников состоится на набережной Камы Он пройдёт 24 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 24 июня, состоится краевой бал выпускников. Он пройдёт на набережной Камы. Об этом сообщает региональный минобр.

Как пояснили в ведомстве, на празднике ожидается свыше 4,5 тыс. выпускников школ, техникумов и колледжей, их учителей и родителей.





Программа краевого бала включает экскурсии по музеям Перми, концертные номера пермских вокальных и танцевальных групп.





В частности, для выпускников выступят SOGDEE, Хеппи, Фристайл, Chikken Gun и другие. Завершит выпускной бал группа Filatov&Karas, известная своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.

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