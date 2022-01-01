Елена Синица После обновления трамвайного комплекса в Перми останутся не отремонтированы 27 км путей Общая протяжённость трамвайных путей в краевой столице составляет 110 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После обновления трамвайного комплекса в Перми останутся не отремонтированы 27 км путей. Об этом сообщил глава дептранса Анатолий Путин на круглом столе на тему модернизации транспортной системы.

«С учётом того, что мы отремонтируем в рамках этого проекта, уже сделали за последние годы и будем ещё делать в рамках ремонта дорожных объектов, из 110 км путей останется привести в порядок 27 км», — сказал Анатолий Путин.





Напомним, ранее сообщалось, что модернизация трамвайного комплекса не скажется на стоимости проезда.

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