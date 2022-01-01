Андрей Стрельцов «Амкар» объявил о подписании девяти новых футболистов Среди них есть и экс-игроки пермской «Звезды» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский футбольный клуб «Амкар» начал подготовку к новому сезону. После недели тренировок руководство команды объявило о подписании соглашений сразу с девятью новобранцами. Среди новичков трое игроков, ранее выступавших за пермский футбольный клуб «Звезда». Напомним, по итогам прошлого сезона он прекратил своё существование.

Состав «красно-чёрных» пополнили «звездинцы» — вратарь Анатолий Красильников, защитник Андрей Придюк и полузащитник Даниил Зуев. Кроме того, среди новичков футболисты, ранее выступавшие за ФК «Ван Чаренцаван» (Армения), «Носту» (Новотроицк), «Сокол» (Саратов), «Зенит-Ижевск» и «Форте» (Таганрог).

Подопечные Рустема Хузина 20 июня провели первый контрольный матч против пермского «Ильпара» и победили со счётом 4-2. Впереди две товарищеские игры с «Зенитом-Ижевск».

Напомним, «Амкар» выступает в дивизионе ФНЛ-2 и в прошлом сезоне занял четвёртое место.





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